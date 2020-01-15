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Путин: Россия никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю — видео

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Российский лидер Владимир Путин 15 января огласил свое ежегодное послание Федеральному собранию. В частности, он заявил, что мировое сообщество должно начать серьезный разговор о стабильности и безопасности мирового порядка.

Президент РФ призвал страны-основательницы ООН обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты.

Путин о гиперзвуковом оружии: теперь догоняют нас
© Sputnik .
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"Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений", — сказал президент.

По его словам, что пять наций должны начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете.

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", — заявил Путин.

При этом он отметил, что РФ своевременно и в достаточном объеме предприняла шаги по укреплению национальной безопасности.

"Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", — сказал президент.

Оглашенное в среду послание Федеральному собранию стало для Путина 16-м по счету. Выступление продлилось 1 час 12 минут.

Теги:
политика, Россия, Владимир Путин



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