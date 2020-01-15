Путин: Россия никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю — видео

Президент РФ призвал страны-основательницы ООН обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты.
По его словам, что пять наций должны начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете.
"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", — заявил Путин.
При этом он отметил, что РФ своевременно и в достаточном объеме предприняла шаги по укреплению национальной безопасности.
"Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", — сказал президент.
Оглашенное в среду послание Федеральному собранию стало для Путина 16-м по счету. Выступление продлилось 1 час 12 минут.