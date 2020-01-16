ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление Сергея Лаврова в Ташкентском филиале МГИМО

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров находится с официальным визитом в Узбекистане. Дипломат выступит и перед студентами недавно открывшегося российского вуза.

Сергей Лавров прибыл в столицу Узбекистана накануне вечером. В аэропорту его встретили первый заместитель главы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов и посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

В четверг, 16 января, Лавров провел переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, а также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как и ожидалось, в программу визита вошла встреча Сергея Лаврова со студентами филиала МГИМО в Ташкенте, открывшегося в декабре прошлого года.

Перед встречей в зале уже развернулись нешуточные дискуссии: какой вопрос задать министру в первую очередь, учитывая новость об отставке российского правительства, произошедшей накануне.

За встречей и. о. главы МИД следите в видеотрансляции Sputnik Узбекистан.