14:29 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Видео

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление Сергея Лаврова в Ташкентском филиале МГИМО

Получить короткую ссылку
Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (9)
30340
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1323/26/13232613.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200116/13232032/Vystuplenie-Sergeya-Lavrova-v-Tashkentskom-filiale-MGIMO.html

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров находится с официальным визитом в Узбекистане. Дипломат выступит и перед студентами недавно открывшегося российского вуза.

Сергей Лавров прибыл в столицу Узбекистана накануне вечером. В аэропорту его встретили первый заместитель главы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов и посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

В четверг, 16 января, Лавров провел переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, а также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как и ожидалось, в программу визита вошла встреча Сергея Лаврова со студентами филиала МГИМО в Ташкенте, открывшегося в декабре прошлого года.

Перед встречей в зале уже развернулись нешуточные дискуссии: какой вопрос задать министру в первую очередь, учитывая новость об отставке российского правительства, произошедшей накануне.

За встречей и. о. главы МИД следите в видеотрансляции Sputnik Узбекистан.

Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (9)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
LIVE: Лавров обращается к студентам МГИМО в Ташкенте
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление Сергея Лаврова в Ташкентском филиале МГИМО
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться