Лавров на встрече с генсеком ОДКБ: с переписыванием истории нужно бороться

Стороны обсудили попытки фальсификации истории, которые активно предпринимают некоторые западные государства. В частности, Лавров заявил, что "итоги Второй мировой войны пытаются подвергать сомнению".

Об опасности искажения истории также неоднократно заявлял и российский президент Владимир Путин. По его словам, в некоторых странах активно пытаются обелить приспешников нацистов, искажая историю о подвиге народов, одержавших победу во Второй мировой войне.

Российский лидер регулярно призывает сплотиться и сберечь память об истинных героях, а все страны мира "осознать общую ответственность" за безопасность на планете.