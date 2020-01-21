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Лавров на встрече с генсеком ОДКБ: с переписыванием истории нужно бороться

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Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров встретился с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Стороны обсудили попытки фальсификации истории, которые активно предпринимают некоторые западные государства. В частности, Лавров заявил, что "итоги Второй мировой войны пытаются подвергать сомнению".

Здание министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
МИД России ответил на обвинения Польши в искажении истории Второй мировой

Об опасности искажения истории также неоднократно заявлял и российский президент Владимир Путин. По его словам, в некоторых странах активно пытаются обелить приспешников нацистов, искажая историю о подвиге народов, одержавших победу во Второй мировой войне.

Российский лидер регулярно призывает сплотиться и сберечь память об истинных героях, а все страны мира "осознать общую ответственность" за безопасность на планете.

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Теги:
Вторая мировая война, ОДКБ, Сергей Лавров



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