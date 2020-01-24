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Путин на форуме в Израиле напомнил правду об истории войны — видео

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Президент России Владимир Путин совершил визит в Израиль, где посетил мероприятия, посвященные Международному дню жертв холокоста. Смотрите на видео выступление российского лидера на форуме в Иерусалиме.

Путина в аэропорту встретил глава МИД Израиля Исраэль Кац, мать которого была узницей концлагеря Освенцим. "Мы знаем, кто победил фашизм", - с такими словами он приветствовал высокого гостя.

В Иерусалиме Путин провел переговоры с президентом и премьер-министром Израиля, главы государств посетили церемонию открытия памятника жертвам блокады Ленинграда и выступили на Всемирном форуме жертв холокоста.

"Нельзя ни на минуту забывать о жертвах и пожертвовании, о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной армии, ее командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии", - заявил в своем выступлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Путин во время своей речи назвал холокост общей трагедией России и Израиля. Он также напомнил, что нельзя допускать переписывания истории.

"Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы… Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев, в Литве уничтожено 220 тысяч человек – это, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, 95% довоенного еврейского населения этой страны", - сказал Путин.

Теги:
война, Израиль, видеоролик, Видео, Владимир Путин, Владимир Путин



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