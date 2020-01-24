23:09 24 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Видео

"Агент Гитлера": США напомнили Украине, что Бандера — преступник

Получить короткую ссылку
5010
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly / Sputnik / CIA.GOV / facebook.com/maria.zakharova.167
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1329/68/13296899.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200124/13297151/Agent-Gitlera-SShA-napomnili-Ukraine-chto-Bandera--prestupnik.html

Центральное разведывательное управление США опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Степане Бандере.

В открытый доступ выложен перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год. В публикации под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году" кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года
© Sputnik / РИА Новости
Русофобия и антисемитизм идут рука об руку — эксперт
"Тридцатого июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — говорится в статье.

По данным автора этого материала, за пять недель существования "государства" Бандеры были убиты пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

На родине лидера украинских националистов Бандеру — профессионального агента Гитлера и преступника — считают героем.

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Какой сигнал Запад подает Киеву и дойдет ли он до стран Прибалтики — смотрите в видео.

Теги:
Вторая мировая война, Великая Отечественная война, ЦРУ, политика, США, Украина



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
ЦРУ рассекретило документы о Бандере. Сигнал Украине и странам Балтии?
"Агент Гитлера": США напомнили Украине, что Бандера — преступник
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться