В открытый доступ выложен перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год. В публикации под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году" кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

"Тридцатого июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — говорится в статье.

По данным автора этого материала, за пять недель существования "государства" Бандеры были убиты пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

На родине лидера украинских националистов Бандеру — профессионального агента Гитлера и преступника — считают героем.

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Какой сигнал Запад подает Киеву и дойдет ли он до стран Прибалтики — смотрите в видео.