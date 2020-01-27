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Зимние забавы: в московском парке сдают напрокат Т-34

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200127/13312965/Zimnie-zabavy-v-moskovskom-parke-sdayut-na-prokat-T-34.html

В парке "Сокольники" в Москве открылся новый аттракцион — езда на миниатюрных моделях танков Т-34. Новую забаву уже оценили дети всех возрастов и их родители!

Управлять танками очень просто, справится даже ребенок. Потому катаются на них все, от детей до бабушек.

Мини-танк весит полтонны и управляется двумя рычагами, как и в настоящем танке. Машина оснащена бензиновым двигателем и гидравлической трансмиссией.

Сообщалось, что аттракцион открыли по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Необычное зрелище привлекло внимание зарубежных СМИ. В частности, американский телеканал ABC News поделился роликом в Twitter, назвав происходящее "мини-маневрами".

Теги:
дети, парк, Москва, Россия, танки



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