Антивирусные меры: как страны ЦА противостоят биологической угрозе из Китая

Смертельно опасный коронавирус, обнаруженный в КНР, продолжает набирать обороты. В Поднебесной уже закрыты на карантин несколько крупных городов, десятки людей погибли, несколько тысяч оказались заражены.

Пока врачи со всего мира бьются над созданием эффективной вакцины, близлежащие государства принимают все необходимые меры для предотвращения проникновения вируса на свою территорию. Так, практически все страны Центральной Азии ужесточили пограничный контроль: в аэропортах пассажиров сканируют тепловизорами, а на борту самолетов экипаж всегда готов к непредвиденной ситуации при выявлении больных.

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В центральноазиатских республиках пока не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом, но МИД Узбекистана неоднократно обращался к согражданам с призывом быть осторожными при поездках в Китай и соблюдать меры безопасности.

О том, что предпринимают другие страны региона для защиты от всеобщей угрозы и как в самой Поднебесной борются с эпидемией, смотрите в нашем видео.