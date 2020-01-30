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Ложь как оружие? Зачем европейцам врут о том, кто освободил Освенцим — видео

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Sputnik / Ruptly / Der Spiegel / Twitter
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200130/13343647/Lozh-kak-oruzhie-Zachem-evropeytsam-vrut-ob-osvobozhdenii-Osventsima--video.html

Посольство США в Дании к Международному дню памяти жертв холокоста опубликовало в Twitter пост, в котором освобождение узников Освенцима приписывалось американским военным. На те же грабли наступил немецкий журнал Der Spiegel — как издание заявило позже, "по ошибке".

Интернет-пользователи отреагировали на эти посты шквалом критики. В частности, под публикацией посольства США в Дании было отмечено: "Вы напоминаете пропаганду Геббельса. Изучайте историю и будьте благодарны Красной армии".

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Пока остается только гадать, с чем связано произошедшее: часть ли это глобальной войны с исторической правдой или банальное невежество.

О низком уровне образования европейских школьников напомнил и глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Согласно опросу, 40 процентов немцев ничего не знают о холокосте.

"Мы видим, как национализм пропагандируется по всей Европе и для оправдания тупой идеологии используются образы врага. Правопопулистские провокаторы преуменьшают серьезность холокоста, сознавая, что подобное нарушение табу обеспечит максимальное внимание к ним", — заявил Маас.

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Систематическое уничтожение памяти о преступлениях нацистов и пробелы в образовании играют на руку тем, кто хочет использовать историю в своих интересах. Молодое поколение европейцев уже не ассоциирует себя с событиями прошлого, а значит, легко попадает под влияние неонацистов.

Советские войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. Это был крупнейший нацистский концлагерь, который со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны там погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи.

Теги:
память, Освенцим, история



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