Ложь как оружие? Зачем европейцам врут о том, кто освободил Освенцим — видео

Интернет-пользователи отреагировали на эти посты шквалом критики. В частности, под публикацией посольства США в Дании было отмечено: "Вы напоминаете пропаганду Геббельса. Изучайте историю и будьте благодарны Красной армии".
О низком уровне образования европейских школьников напомнил и глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Согласно опросу, 40 процентов немцев ничего не знают о холокосте.
"Мы видим, как национализм пропагандируется по всей Европе и для оправдания тупой идеологии используются образы врага. Правопопулистские провокаторы преуменьшают серьезность холокоста, сознавая, что подобное нарушение табу обеспечит максимальное внимание к ним", — заявил Маас.
Советские войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. Это был крупнейший нацистский концлагерь, который со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны там погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи.