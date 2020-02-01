Девочка из Армении поражает своим голосом с диапазоном в пять октав

Милен не имеет музыкального образования, но чувствует музыку сердцем. Она уже стала победительницей нескольких международных вокальных конкурсов а также дает сольные концерты.

Девочка из Армении - 12-летняя уроженка Гюмри Милен Каранян обладает уникальным голосом, она установила рекорд России как ребенок с самым широким диапазоном голоса – пять октав.

Удивительно, что ее редкий талант открылся неожиданно.

"Это было случайно, мама заметила, что у меня большой диапазон. И мама начала развивать", - рассказала юная певица.

Милен не посещает музыкальную школу, всему обучается сама – под руководством мамы. Музыку она чувствует сердцем. Девочка выиграла несколько международных вокальных конкурсов и уже выступает с сольными концертами. В ее репертуаре – хиты самых разных жанров и на разных языках. Несмотря на это, Милен очень скромна, она не чувствует себя звездой, несмотря на популярность и успех. Она всегда готова поделиться секретом этого успеха со всеми желающими.

Об уникальных способностях юной певицы смотрите в сюжете Sputnik Армения.