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На зарядку становись! В Ташкенте сотрудники ОВД на совещании провели разминку

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200202/13358983/Na-zaryadku-stanovis-V-Tashkente-sotrudniki-OVD-na-soveschanii-proveli-razminku.html

В соцсетях распространилась и вызвала большой ажиотаж видеозапись производственной физкультминутки, которую сотрудники правоохранительных органов столицы провели во время одного из заседаний.

В ГУВД Ташкента объяснили, что ролик было снят на учебном семинаре.

"Данное совещание, точнее, учебный семинар для заместителей начальников подразделений ОВД, хокимията по вопросам молодежи, а также представителей территориальных отделов Союза молодежи и махаллинских сходов граждан из Ташкента, Наманганской, Андижанской и Кашкадарьинской областей проходил в столице в течение трех дней",- рассказали в ведомстве.

В ГУВД отметили, что данные упражнения полезны для офисных работников, которые проводят много времени в сидячем положении за компьютером.

Теги:
ГУВД Ташкента, здоровье



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