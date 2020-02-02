На зарядку становись! В Ташкенте сотрудники ОВД на совещании провели разминку

В соцсетях распространилась и вызвала большой ажиотаж видеозапись производственной физкультминутки, которую сотрудники правоохранительных органов столицы провели во время одного из заседаний.

В ГУВД Ташкента объяснили, что ролик было снят на учебном семинаре.

"Данное совещание, точнее, учебный семинар для заместителей начальников подразделений ОВД, хокимията по вопросам молодежи, а также представителей территориальных отделов Союза молодежи и махаллинских сходов граждан из Ташкента, Наманганской, Андижанской и Кашкадарьинской областей проходил в столице в течение трех дней",- рассказали в ведомстве.

В ГУВД отметили, что данные упражнения полезны для офисных работников, которые проводят много времени в сидячем положении за компьютером.