"Интересы миллионов людей": Мишустин о пенсиях для граждан ЕАЭС — видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета в Казахстане рассказал о знаковых решениях Евразийского экономического союза.

В частности, глава российского правительства затронул тему пенсий.

"Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, которое гарантирует гражданам всех стран "пятерки" право на получение пенсии, независимо от места работы на территории союза. Это затрагивает интересы миллионов людей", — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, он отметил еще одно знаковое решение — для граждан союза была устранена разница в ценах на билеты в музеи и другие учреждения культуры.

"Действительно странно, когда они (граждане других стран, входящих в ЕАЭС. — Прим. ред.) покупали билеты на выставки и спектакли как иностранцы", — сказал Мишустин.

Напомним, заседание межправсовета ЕАЭС прошло в южной столице Казахстана, Алматы, 31 января.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.