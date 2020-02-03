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"Интересы миллионов людей": Мишустин о пенсиях для граждан ЕАЭС — видео

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета в Казахстане рассказал о знаковых решениях Евразийского экономического союза.

В частности, глава российского правительства затронул тему пенсий.

"Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, которое гарантирует гражданам всех стран "пятерки" право на получение пенсии, независимо от места работы на территории союза. Это затрагивает интересы миллионов людей", — сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Мишустин рассказал, на чем стоит сконцентрироваться странам ЕАЭС
Кроме того, он отметил еще одно знаковое решение — для граждан союза была устранена разница в ценах на билеты в музеи и другие учреждения культуры.

"Действительно странно, когда они (граждане других стран, входящих в ЕАЭС. — Прим. ред.) покупали билеты на выставки и спектакли как иностранцы", — сказал Мишустин.

Напомним, заседание межправсовета ЕАЭС прошло в южной столице Казахстана, Алматы, 31 января. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 

Теги:
пенсия, пенсионер, Россия, Михаил Мишустин, ЕАЭС



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