"Интересы миллионов людей": Мишустин о пенсиях для граждан ЕАЭС — видео

В частности, глава российского правительства затронул тему пенсий.
"Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС, которое гарантирует гражданам всех стран "пятерки" право на получение пенсии, независимо от места работы на территории союза. Это затрагивает интересы миллионов людей", — сказал Михаил Мишустин.
"Действительно странно, когда они (граждане других стран, входящих в ЕАЭС. — Прим. ред.) покупали билеты на выставки и спектакли как иностранцы", — сказал Мишустин.
Напомним, заседание межправсовета ЕАЭС прошло в южной столице Казахстана, Алматы, 31 января.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.