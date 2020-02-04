"Вы ж замерзли": Путин остановил кортеж, чтобы поздороваться с россиянами

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Череповец остановил кортеж, чтобы пообщаться с замерзшими на улице местными жителями.
Кортеж остановился буквально посреди улицы.
Российский лидер вышел из машины под крики и аплодисменты собравшихся местных жителей.
"Владимир Владимирович, к нам подойдите! Здравствуйте! Как добрались? Как здоровье?", — доносилось из толпы.
"Вы же замерзли!", — сказал глава государства, здороваясь со всеми. Президент немного пообщался с собравшимися жителями, после чего вернулся в машину.