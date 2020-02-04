21:37 04 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Видео

"Вы ж замерзли": Путин остановил кортеж, чтобы поздороваться с россиянами

Получить короткую ссылку
310 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Александр Валеев
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1338/78/13387897.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200204/13388471/Vy-zh-zamerzli-Putin-ostanovil-kortezh-chtoby-pozdorovatsya-s-rossiyanami.html

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Череповец остановил кортеж, чтобы пообщаться с замерзшими на улице местными жителями.

Кортеж остановился буквально посреди улицы.

Российский лидер вышел из машины под крики и аплодисменты собравшихся местных жителей.

"Владимир Владимирович, к нам подойдите! Здравствуйте! Как добрались? Как здоровье?", — доносилось из толпы.

"Вы же замерзли!", — сказал глава государства, здороваясь со всеми. Президент немного пообщался с собравшимися жителями, после чего вернулся в машину.

По теме

Владимир Путин поднял фуражку офицера палестинского караула
Политический казус: Меркель "потеряла" Путина во время фотоссесии
Путин на форуме в Израиле напомнил правду об истории войны — видео
Теги:
россияне, Россия, Владимир Путин



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Узбекистан начал эвакуацию своих граждан из Уханя
Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться