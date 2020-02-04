Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город

Узбекистан начал эвакуацию своих граждан из КНР, где пока продолжается эпидемия опасного типа коронавируса. Первый борт Uzbekistan airways уже доставил пассажиров из Пекина, группу узбекистанцев из Уханя эвакуируют в ночь на 5 февраля.

Китайский город Ухань стал эпицентром смертельно опасного заболевания, от которого в разных провинциях страны уже скончались несколько сотен человек.

Власти Узбекистана организовали бесплатный чартерный рейс для своих граждан, пожелавших покинуть очаг эпидемии. Помимо, узбекистанцев этим спецбортом также вывезут пятерых казахстанцев.

Как сообщил Sputnik один из пассажиров рейса Ухань — Ташкент, всего было организовано около восьми автобусов, которые забрали узбекистанцев из общежитий для иностранцев в Ухане и доставили в аэропорт.

В Ташкенте прибывших из Китая встретят врачи вместе с сотрудниками органов внутренних дел и сопроводят их в карантинное учреждение. Граждане в течение 14 дней будут находиться на карантине в одном из санаториев Ташкентской области. Санаторий будет охраняться и посторонних туда не допустят. Для лечения возможных больных подготовлен госпиталь (боксированные палаты) при НИИ вирусологии и НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

По словам одного из пассажиров, ни у кого из летящих этим бортом не выявлено признаков опасного заболевания, однако в целях безопасности все пройдут необходимые профилактические процедуры по прибытии на родину. Он также выразил благодарность властям страны, которые организовали спецборт и помогли всем желающим вылететь домой.

Как выгляди Ухань сегодня, какие пассажиры еще готовы покинуть опасный город, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.