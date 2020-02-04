21:37 04 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Видео

Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (63)
2610
Новости
Все новости
Все новости
Видео представлено очевидцем
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1338/85/13388544.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200204/13389042/Ukhan--Tashkent-kak-uzbekistantsy-pokidayut-okhvachennyy-koronavirusom-gorod.html

Узбекистан начал эвакуацию своих граждан из КНР, где пока продолжается эпидемия опасного типа коронавируса. Первый борт Uzbekistan airways уже доставил пассажиров из Пекина, группу узбекистанцев из Уханя эвакуируют в ночь на 5 февраля.

Китайский город Ухань стал эпицентром смертельно опасного заболевания, от которого в разных провинциях страны уже скончались несколько сотен человек.

Власти Узбекистана организовали бесплатный чартерный рейс для своих граждан, пожелавших покинуть очаг эпидемии. Помимо, узбекистанцев этим спецбортом также вывезут пятерых казахстанцев.

Как сообщил Sputnik один из пассажиров рейса Ухань — Ташкент, всего было организовано около восьми автобусов, которые забрали узбекистанцев из общежитий для иностранцев в Ухане и доставили в аэропорт.

Узбекистанцы прибыли чартерным рейсом из Китая
Пресс-служба Минздрава
В Ташкент прибыл самолет с пассажирами из Пекина
В Ташкенте прибывших из Китая встретят врачи вместе с сотрудниками органов внутренних дел и сопроводят их в карантинное учреждение. Граждане в течение 14 дней будут находиться на карантине в одном из санаториев Ташкентской области. Санаторий будет охраняться и посторонних туда не допустят. Для лечения возможных больных подготовлен госпиталь (боксированные палаты) при НИИ вирусологии и НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

По словам одного из пассажиров, ни у кого из летящих этим бортом не выявлено признаков опасного заболевания, однако в целях безопасности все пройдут необходимые профилактические процедуры по прибытии на родину. Он также выразил благодарность властям страны, которые организовали спецборт и помогли всем желающим вылететь домой.

Как выгляди Ухань сегодня, какие пассажиры еще готовы покинуть опасный город, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (63)
Теги:
эвакуация, коронавирус, Узбекистан, Китай



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Узбекистан начал эвакуацию своих граждан из Уханя
Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться