Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город

Китайский город Ухань стал эпицентром смертельно опасного заболевания, от которого в разных провинциях страны уже скончались несколько сотен человек.
Власти Узбекистана организовали бесплатный чартерный рейс для своих граждан, пожелавших покинуть очаг эпидемии. Помимо, узбекистанцев этим спецбортом также вывезут пятерых казахстанцев.
Как сообщил Sputnik один из пассажиров рейса Ухань — Ташкент, всего было организовано около восьми автобусов, которые забрали узбекистанцев из общежитий для иностранцев в Ухане и доставили в аэропорт.
По словам одного из пассажиров, ни у кого из летящих этим бортом не выявлено признаков опасного заболевания, однако в целях безопасности все пройдут необходимые профилактические процедуры по прибытии на родину. Он также выразил благодарность властям страны, которые организовали спецборт и помогли всем желающим вылететь домой.
Как выгляди Ухань сегодня, какие пассажиры еще готовы покинуть опасный город, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.