"Вы спасли нас": граждане стран СНГ поблагодарили российских медиков за эвакуацию

На протяжении всего полета за состоянием эвакуированных следили медики и военные вирусологи. Кроме того, специалисты проверяли пассажиров с помощью бесконтактной термометрии.

Эвакуированные из китайского Уханя граждане России и стран СНГ поблагодарили российских военных медиков за оказанную помощь.

"За необходимую помощь, которую нам оказали, большое спасибо всем тем, кто помогал. Мы очень довольны. Мы ждали вас. Можно сказать, вы спасли нас, большое спасибо", - сказал один из эвакуированных пассажиров.

В эвакуации людей были задействованы самолеты ВКС РФ. На борту, помимо россиян, находились граждане Беларуси, Армении и Казахстана.

Полет прошел в плановом режиме. За состоянием пассажиров следили медики и военные вирусологи.

По прилете всех пассажиров разместили в реабилитационном центре в Тюменской области, где они проведут 14 дней в карантине.

Обновленные данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 28 262 человек. Число скончавшихся - 565.