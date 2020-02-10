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Февральский ливень превратил дороги Ташкента в реки — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200210/13434433/Fevralskiy-liven-prevratil-dorogi-Tashkenta-v-reki--video.html

В Узбекистане установилась дождливая погода. Впрочем, синоптики предупреждают, что температура может опуститься до отрицательных значений, а значит, в ночное время возможны снег и гололедица.

На Ташкент обрушились проливные дожди. Столичные магистрали на некоторых участках подтопило так, что машинам приходится преодолевать препятствия вброд. Из-за непогоды на дорогах возникают заторы, скорость движения упала. Водителей призывают соблюдать режим и быть внимательнее.

Затопление дорог в Ташкенте
Facebooke / Водители Ташкента
Серые будни: в Узбекистан снова придут дожди
По прогнозам метеорологов, осадки в Ферганской долине, Ташкенте и Ташкентской области могут сохраниться на протяжении всей недели. При этом по ночам ожидается понижение температуры до 0 или минус 2 градусов.

Как автомобилисты справляются с водной стихией, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
дороги, ливень, дождь, погода, Ташкент



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