Цепляет за душу: пенсионерка удивила всех, сыграв в Starbucks на фортепиано

Видеозапись выложил один из очевидцев.
"Вот они, виртуозы Москвы! Бабуля с тележкой зашла в Starbucks переждать дождь, вызвала фурор и сорвала овации! Восторг!", - говорится в описании к ролику.
Красивую игру на инструменте оценили не только посетители кафе, но и пользователи соцсети.
"Кажется это - то, что называется давно забытым словом - интеллигенция", - написал Игорь Кудзагов.
"О Боже мой, как здорово - талант и профессионализм не победим возрастом! Руки волшебные, подвижные. Хотелось бы встретиться с ней", - отметила Юлия Калинина.
"Как руки поставлены! Школа! Профессионал. Надо и мне вернуться опять к игре!", - написала Вера Клеппер.