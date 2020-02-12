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Цепляет за душу: пенсионерка удивила всех, сыграв в Starbucks на фортепиано

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Facebook / Eugene Serbinenko
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200212/13455755/Tseplyaet-za-dushu-pensionerka-udivila-vsekh-sygrav-v-Starbucks-na-fortepiano.html

В московской кофейне Starbucks пожилая женщина покорила посетителей. Старушка сыграла на фортепиано армянскую популярную песню "На солнце нужно смотреть издалека".

Видеозапись выложил один из очевидцев.

"Вот они, виртуозы Москвы! Бабуля с тележкой зашла в Starbucks переждать дождь, вызвала фурор и сорвала овации! Восторг!", - говорится в описании к ролику.

Красивую игру на инструменте оценили не только посетители кафе, но и пользователи соцсети.

"Кажется это - то, что называется давно забытым словом - интеллигенция", - написал Игорь Кудзагов.

"О Боже мой, как здорово - талант и профессионализм не победим возрастом! Руки волшебные, подвижные. Хотелось бы встретиться с ней", - отметила Юлия Калинина.

"Как руки поставлены! Школа! Профессионал. Надо и мне вернуться опять к игре!", - написала Вера Клеппер.

Теги:
игра, фортепиано, Россия, Москва, женщина, пенсионер



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