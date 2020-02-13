Военные США встретили отпор местных жителей в Сирии и открыли по ним огонь

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Американские военные открыли огонь по мирным жителям в Сирии, в результате чего погиб 14-летний мальчик, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Еще один житель получил ранение.
Как рассказал источник в сирийской армии, в среду утром американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, пытался проникнуть в зону контроля сирийских властей.
Машины направлялись из района Алая в район деревни Хирбат-Аммо, однако жители местной деревни не позволили американцам войти на территорию поселения и стали забрасывать машины камнями.
На кадрах, опубликованных агентством SANA, можно увидеть словесную перепалку между одним из местных жителей, который держит в руках скомканный флаг США, и тремя американскими солдатами.
Столкнувшись с подобным сопротивлением, американские солдаты открыли огонь на поражение.
Столкновение удалось прекратить благодаря вмешательству российских военных.
На видео можно разглядеть несколько российских бронеавтомобилей, прибывших на место происшествия.