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Военные США встретили отпор местных жителей в Сирии и открыли по ним огонь

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YouTube / RT Arabic
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200213/13458334/Voennye-SShA-vstretili-otpor-mestnykh-zhiteley-v-Sirii-i-otkryli-po-nim-ogon.html

Американский патруль столкнулся с сопротивлением местных жителей при въезде в деревню Хирбат-Аммо. Погиб подросток, еще один житель был ранен. Столкновение удалось прекратить благодаря вмешательству российских военных.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Американские военные открыли огонь по мирным жителям в Сирии, в результате чего погиб 14-летний мальчик, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Еще один житель получил ранение.

Как рассказал источник в сирийской армии, в среду утром американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, пытался проникнуть в зону контроля сирийских властей.

Машины направлялись из района Алая в район деревни Хирбат-Аммо, однако жители местной деревни не позволили американцам войти на территорию поселения и стали забрасывать машины камнями.

На кадрах, опубликованных агентством SANA, можно увидеть словесную перепалку между одним из местных жителей, который держит в руках скомканный флаг США, и тремя американскими солдатами.

Столкнувшись с подобным сопротивлением, американские солдаты открыли огонь на поражение.

Столкновение удалось прекратить благодаря вмешательству российских военных.

На видео можно разглядеть несколько российских бронеавтомобилей, прибывших на место происшествия.

Теги:
погибшие, подросток, столкновение, жители, Сирия, США



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