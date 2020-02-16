Любовь сквозь года: азербайджанец ходит на могилу жены каждый день

Житель села, расположенного в Агстафинском районе Азебайджана, Ягуб Дамиров хранит память о своей любимой супруге.

После ее смерти он практически каждый день посещает ее могилу – выговаривается, и на душе становится легче.

"Не могу я оставаться без своей Натальи. Смириться с одиночеством не получается. Везде я вижу только свою жену. Она была очень хорошим человеком", - поделился в беседе со Sputnik Азербайджан пожилой мужчина.

Покойная жена Дамирова - Наталья Федорова - была русской по национальности. Однако языковой барьер не помешал супругам прожить в счастливом браке 50 лет.

Со временем Наталья выучила язык, научилась готовить национальные блюда, всегда несла только тепло и уют. Ягуб Дамиров до сих пор часами рассматривает семейный альбом, при этом повторяя, что скоро воссоединится с любимой.