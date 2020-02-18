Экс-министр МВД РФ не забил два буллита, но звезды хоккея вырвали победу

В Ташкенте на ледовой арене "Хумо" состоялся хоккейный матч с участием звезд советского хоккея. В упорной борьбе победу одержали гости.

"Матч легенд" проходил при полных трибунах Ледового дворца. В составе гостей блистали Валерий Каменский, Алексей Матвеев, Алексей Касатонов, Сергей Шепелев, Владимир Малахов, Алексей Алексеев, Александр Гуськов, Виталий Прохоров. За легенд хоккея в этом поединке сыграл и генерал, бывший министр МВД России, а ныне заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Тренером звезд хоккея выступил Александр Якушев.

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Команда хозяев площадки состояла из игроков, тренерского штаба и администрации клуба "Хумо". Руководил коллективом наставник ташкентского "Хумо" Евгений Попихин.

Товарищеский матч выдался довольно зрелищным и весьма результативным: основное время завершилось вничью – 8:8. Для выявления победителя потребовалась серия буллитов. Вратари в этой дуэли оказались гораздо успешнее нападающих, отразив практически все броски в серии. Так, к примеру, свой второй шанс за игру не смог реализовать Рашид Нургаллиев.

Победную точку в поединке поставил точным щелчком Алексей Матвеев – 9:8.

После встречи игроки обеих команд получили памятные награды, пообщались с будущими спортсменами, которые получили уникальную возможность – сделать фото с легендам спорта.

Звездные гости, получившие в подарок от президента Узбекистана квартиры в Ташкент-Сити, пообещали, что будут часто бывать в республике, приложив все усилия для развития зимних видов спорта, прежде всего, хоккея. Кроме того, у местного клуба "Хумо", по их мнению, есть все шансы в скором времени пробиться в Континентальную хоккейную лигу.

Самые яркие и трогательные моменты матча легенд смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.