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Как продлить "живучесть" шин - видеоинструкция от гонщика "Формулы-1"

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200221/13513419/Kak-prodlit-jivechest-shin-video-Formula-1.html

Гонщик периодически оттягивает руль на себя или надавливает на него – по принципу штурвала при управлении самолетом - смотрите видео!

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон на предсезонных тестах в Барселоне испытал на видео двухосное рулевое управление.

На видео гонщик периодически оттягивает руль на себя или надавливает на него – по принципу штурвала при управлении самолетом. Вместе с этим немного меняется угол "схождения" передних колес.

Оказывается, такое решение поможет в работе с шинами – резина в "Формуле-1" быстро подвергается сильному износу, и не каждый гонщик способен "беречь" ее – из-за разных стилей пилотирования или особенностей конструкции болида. 

Систему уже назвали прорывом со времен "двойного диффузора" Росса Брауна. 

Смотрите видео!

Теги:
автомобили, автомобиль, автогонки, Гонки, видеоролик, Видео



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