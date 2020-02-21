Как продлить "живучесть" шин - видеоинструкция от гонщика "Формулы-1"

Гонщик периодически оттягивает руль на себя или надавливает на него – по принципу штурвала при управлении самолетом - смотрите видео!

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон на предсезонных тестах в Барселоне испытал на видео двухосное рулевое управление.

На видео гонщик периодически оттягивает руль на себя или надавливает на него – по принципу штурвала при управлении самолетом. Вместе с этим немного меняется угол "схождения" передних колес.

Оказывается, такое решение поможет в работе с шинами – резина в "Формуле-1" быстро подвергается сильному износу, и не каждый гонщик способен "беречь" ее – из-за разных стилей пилотирования или особенностей конструкции болида.

Систему уже назвали прорывом со времен "двойного диффузора" Росса Брауна.

Смотрите видео!