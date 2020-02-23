В Ташкенте полным ходом идет посадка новых деревьев на месте вырубленной рощи

Каштаны, чинары, акации шаровидные, розовые деревья — все это скоро будет радовать жителей Яккасарайского района столицы.

Напомним, в четверг в махалле имени Юнуса Раджаби застройщик вырубил целую рощу. Под незаконную вырубку попало 81 дерево.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль столичный хокимият. Делом также заинтересовалась Генпрокуратура.

К уголовной ответственности были привлечены должностные лица районного хокимията и компании-застройщика "Building And Supplies". Нескольким чиновникам был сделан выговор, еще несколько — уволены.

Однако во всей этой истории есть и кое-что хорошее: сегодня началась высадка новых деревьев. Местные жители совсем скоро смогут любоваться красивым парком, в котором планируется высадить более 150 различных деревьев.