01:12 24 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Видео

В Ташкенте полным ходом идет посадка новых деревьев на месте вырубленной рощи

Получить короткую ссылку
46810
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200223/13528464/V-Tashkente-polnym-khodom-idet-posadka-novykh-derevev-na-meste-vyrublennoy-roschi.html

Каштаны, чинары, акации шаровидные, розовые деревья — все это скоро будет радовать жителей Яккасарайского района столицы.

Напомним, в четверг в махалле имени Юнуса Раджаби застройщик вырубил целую рощу. Под незаконную вырубку попало 81 дерево.

Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента
Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды
В Ташкенте начали наказывать виновных в незаконной вырубке деревьев

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль столичный хокимият. Делом также заинтересовалась Генпрокуратура. 

К уголовной ответственности были привлечены должностные лица районного хокимията и компании-застройщика "Building And Supplies". Нескольким чиновникам был сделан выговор, еще несколько — уволены.

Однако во всей этой истории есть и кое-что хорошее: сегодня началась высадка новых деревьев. Местные жители совсем скоро смогут любоваться красивым парком, в котором планируется высадить более 150 различных деревьев.

Теги:
Хокимият, деревья, Ташкент



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Anne-Marie
BRIT Awards-2020: лучшие образы и победители — фотолента
В Ташкенте на месте вырубленной рощи начали высаживать новые деревья
В Ташкенте полным ходом идет посадка новых деревьев на месте вырубленной рощи
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться