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"Ледяные" вулканы на озере Мичиган - безумно красивое видео

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YouTube / Viral Press
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200226/13541102/Ledyanye-vulkany-na-ozere-Michigan-bezumno-krasivoe-video.html

Чудо природы в Америке: конусообразные насыпи, из которых вырывается столб воды - смотрите в нашем видео!

В США, на известном озере Мичиган, образовались настоящие "ледяные" вулканы.

В Интернете сразу же стали появляться фотографии и видео чудо природы.

На кадрах можно увидеть конусообразные насыпи, из которых время от времени вырывается столб воды.

Напомним, такие вулканы обычно возникают в зимние месяцы вблизи больших водоемов. По мнению ученых, волны подо льдом должны быть достаточно мощными, чтобы пробивать лед и выталкивать воду.

При этом температура воздуха должна быть ниже нуля на несколько градусов.

Теги:
чудо природы, природа, США, США, вулкан, видеоролик, Видео



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