"Ледяные" вулканы на озере Мичиган - безумно красивое видео

Чудо природы в Америке: конусообразные насыпи, из которых вырывается столб воды - смотрите в нашем видео!

В США, на известном озере Мичиган, образовались настоящие "ледяные" вулканы.

В Интернете сразу же стали появляться фотографии и видео чудо природы.

На кадрах можно увидеть конусообразные насыпи, из которых время от времени вырывается столб воды.

Напомним, такие вулканы обычно возникают в зимние месяцы вблизи больших водоемов. По мнению ученых, волны подо льдом должны быть достаточно мощными, чтобы пробивать лед и выталкивать воду.

При этом температура воздуха должна быть ниже нуля на несколько градусов.