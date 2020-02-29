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Увидеть мир ушами: в Ташкенте показали уникальный спектакль для незрячих

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200229/13569449/Uvidet-mir-ushami-v-Tashkente-pokazali-unikalnyy-spektakl-dlya-nezryachikh.html

В Государственном молодежном театре Узбекистана впервые показали спектакль с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих людей.

Организаторами мероприятия выступили Фонд развития культуры и искусства, при Министерстве культуры Узбекистана при поддержке проекта Kongil Ko’zi. Управлением общества слепых Ташкентской области и Центральным Управлением слепых Узбекистана приглашены незрячие и слабовидящие жители столичного региона.

Публике представили красочное шоу по поэме Тимура Зульфикарова "Первая любовь Ходжи Насреддина". В субботу, 29 февраля, зрители также увидят пьесу "Лекарь поневоле". Режиссер-постановщик спектаклей - заслуженный деятель искусств Узбекистана Наби Абдурахманов.

Спектакль Первая любовь Ходжи Насреддина в Государственном молодежном театре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спектакль "Первая любовь Ходжи Насреддина" в Государственном молодежном театре Ташкента

© Sputnik / Александр Кондратюк
Глаза души: в Узбекистане впервые состоятся спектакли для слабовидящих
Для республики это уникальный и первый в своем роде проект, призванный сделать культуру и искусство доступным для всех слоев общества, в том числе для лиц с нарушением зрения. Во многих странах мира аудиосопровождение к фильмам и спектаклям уже стало обыденностью, а Узбекистан только осваивает это направление. Пока своих специалистов нет, приходится на первых порах приглашать профессионалов из России.

Тифлокомментатор Юлия Андриевич на спектакле в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тифлокомментатор Юлия Андриевич на спектакле в Ташкенте
Так на премьерные спектакли комментировала Юлия Андреивич из Москвы. Впрочем, Узбекистан намерен обучить и свои кадры – для этого несколько студентов проходят курсы в российском институте Реакомп.

По словам менеджера проектов отдела развития образования Фонде развития культуры и искусства Алсу Ахметзяновой, средства на первые спектакли удалось собрать в рамках благотворительного марафона в Самарканде. Кроме того, в этом году планируется закупить оборудования для тифлокомменитрования сразу в несколько театров Ташкента.
Зрителе на спектакле с тифлокомментированием в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Зрителе на спектакле с тифлокомментированием в Ташкенте

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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А значит тысячи незрячих или слабовидящих людей очень скоро смогут открыть для себя совершенно удивительный мир искусства, погрузиться в атмосферу сказки, дорисовав в воображении подсказанные тифлокомментатором образы.

Как зал и сами артисты восприняли необычную театральную премьеру, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

Спектакль Первая любовь Ходжи Насреддина в Государственном молодежном театре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спектакль "Первая любовь Ходжи Насреддина" в Государственном молодежном театре Ташкента
Теги:
искусство, Театр, Ташкент



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