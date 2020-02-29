Увидеть мир ушами: в Ташкенте показали уникальный спектакль для незрячих

В Государственном молодежном театре Узбекистана впервые показали спектакль с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих людей.

Организаторами мероприятия выступили Фонд развития культуры и искусства, при Министерстве культуры Узбекистана при поддержке проекта Kongil Ko’zi. Управлением общества слепых Ташкентской области и Центральным Управлением слепых Узбекистана приглашены незрячие и слабовидящие жители столичного региона.

Публике представили красочное шоу по поэме Тимура Зульфикарова "Первая любовь Ходжи Насреддина". В субботу, 29 февраля, зрители также увидят пьесу "Лекарь поневоле". Режиссер-постановщик спектаклей - заслуженный деятель искусств Узбекистана Наби Абдурахманов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Спектакль "Первая любовь Ходжи Насреддина" в Государственном молодежном театре Ташкента

Для республики это уникальный и первый в своем роде проект, призванный сделать культуру и искусство доступным для всех слоев общества, в том числе для лиц с нарушением зрения. Во многих странах мира аудиосопровождение к фильмам и спектаклям уже стало обыденностью, а Узбекистан только осваивает это направление. Пока своих специалистов нет, приходится на первых порах приглашать профессионалов из России.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Тифлокомментатор Юлия Андриевич на спектакле в Ташкенте

По словам менеджера проектов отдела развития образования Фонде развития культуры и искусства Алсу Ахметзяновой, средства на первые спектакли удалось собрать в рамках благотворительного марафона в Самарканде. Кроме того, в этом году планируется закупить оборудования для тифлокомменитрования сразу в несколько театров Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Зрителе на спектакле с тифлокомментированием в Ташкенте

Так на премьерные спектакли комментировала Юлия Андреивич из Москвы. Впрочем, Узбекистан намерен обучить и свои кадры – для этого несколько студентов проходят курсы в российском институте Реакомп.

А значит тысячи незрячих или слабовидящих людей очень скоро смогут открыть для себя совершенно удивительный мир искусства, погрузиться в атмосферу сказки, дорисовав в воображении подсказанные тифлокомментатором образы.

Как зал и сами артисты восприняли необычную театральную премьеру, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.