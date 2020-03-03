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Коронавирусная паника: в Японии опустели полки супермаркетов

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (151)
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YouTube / CGTN
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200303/13584231/Koronavirusnaya-panika-v-Yaponii-opusteli-polki-supermarketov.html

Японию охватила настоящая паника на фоне распространения коронавируса. COVID-19. Люди сметают буквально все с полок магазинов.

На днях премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил по телевидению после исчезновения из магазинов туалетной бумаги и салфеток.

Он попытался успокоить местных жителей, что бумажная продукция производится внутри страны и, следовательно, недостатка в ней не будет.

Однако людей охватила паника. Жители страны закупились продуктами питания впрок и в некоторых магазинах даже образовывалась давка.

На данный момент, в Японии зарегистрировано 274 заразившихся коронавирусом, умерли шесть человек.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 90 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 116, вылечившихся - более 48 тысяч.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
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Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (151)
Теги:
магазин, Эпидемия, коронавирус, Япония



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