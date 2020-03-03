Трамп мирится с террористами: зачем ему это нужно и что будет с Афганистаном?

Соглашение подразумевает следующее: военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев (сейчас там находится до 13 тысяч американских солдат).
"Талибан", в свою очередь, обязуется не совершать нападений на афганской территории.
Американские войска вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с "Аль-Каидой"* и международным терроризмом.
Война длилась почти 20 лет. Страна была разрушена и окончательно погрузилась в хаос.
Однако теперь появился шанс на то, что вооруженному конфликту, наконец, будет положен конец.
* — террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран.