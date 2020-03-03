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Трамп мирится с террористами: зачем ему это нужно и что будет с Афганистаном?

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YouTube / Sputnik на русском

На днях США и радикальное движение "Талибан"* подписали мирное соглашение, подразумевающее вывод американских войск из Афганистана. Данный документ, возможно, положит конец вооруженному конфликту, который длится уже 20 лет.

Соглашение подразумевает следующее: военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев (сейчас там находится до 13 тысяч американских солдат). 

АҚШ президенти Дональд Трамп.
© Sputnik / Сергей Гунеев
США объявили о немедленном выводе войск из Афганистана

"Талибан", в свою очередь, обязуется не совершать нападений на афганской территории.

Американские войска вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с "Аль-Каидой"* и международным терроризмом.

Война длилась почти 20 лет. Страна была разрушена и окончательно погрузилась в хаос.

Однако теперь появился шанс на то, что вооруженному конфликту, наконец, будет положен конец.

* — террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран.

Теги:
Талибан, Афганистан, США, Дональд Трамп



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