Трамп мирится с террористами: зачем ему это нужно и что будет с Афганистаном?

На днях США и радикальное движение "Талибан"* подписали мирное соглашение, подразумевающее вывод американских войск из Афганистана. Данный документ, возможно, положит конец вооруженному конфликту, который длится уже 20 лет.

Соглашение подразумевает следующее: военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев (сейчас там находится до 13 тысяч американских солдат).

"Талибан", в свою очередь, обязуется не совершать нападений на афганской территории.

Американские войска вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с "Аль-Каидой"* и международным терроризмом.

Война длилась почти 20 лет. Страна была разрушена и окончательно погрузилась в хаос.

Однако теперь появился шанс на то, что вооруженному конфликту, наконец, будет положен конец.

* — террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран.