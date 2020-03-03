В Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса — видео

Забавный случай произошел во время переговоров правительства Германии с объединениями мигрантов. Канцлер ФРГ подошла к министру внутренних дел и протянула руку, а тот отказался пожать ее.

Все присутствующие засмеялись, включая саму Меркель.

Дело в том, что ранее глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом.

Врачи действительно рекомендуют "допускать меньше физической близости" и соблюдать правила гигиены, чтобы ограничить распространение вируса Сovid-2019.

К слову, в Германии число заболевших пневмонией достигло 165 человек, число вылечившихся - 16 человек.

Всего в мире заболели свыше 90 тысяч человек, 3 116 - скончались, более 48 тысяч - выздоровели.