В Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса — видео

Все присутствующие засмеялись, включая саму Меркель.
Дело в том, что ранее глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом.
Врачи действительно рекомендуют "допускать меньше физической близости" и соблюдать правила гигиены, чтобы ограничить распространение вируса Сovid-2019.
К слову, в Германии число заболевших пневмонией достигло 165 человек, число вылечившихся - 16 человек.
Всего в мире заболели свыше 90 тысяч человек, 3 116 - скончались, более 48 тысяч - выздоровели.