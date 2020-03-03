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В Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса — видео

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (152)
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YouTube / WELT netzreporterin - Antje Lorenz
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200303/13588922/V-Germanii-ministr-otkazalsya-pozhat-ruku-Merkel-iz-za-koronavirusa--video.html

Забавный случай произошел во время переговоров правительства Германии с объединениями мигрантов. Канцлер ФРГ подошла к министру внутренних дел и протянула руку, а тот отказался пожать ее.

Все присутствующие засмеялись, включая саму Меркель.

Дело в том, что ранее глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом.

Врачи действительно рекомендуют "допускать меньше физической близости" и соблюдать правила гигиены, чтобы ограничить распространение вируса Сovid-2019.

К слову, в Германии число заболевших пневмонией достигло 165 человек, число вылечившихся - 16 человек.

Всего в мире заболели свыше 90 тысяч человек, 3 116 - скончались, более 48 тысяч - выздоровели.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (152)
Теги:
министр, Ангела Меркель, Германия, коронавирус



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