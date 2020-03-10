Ветеран США о своей мечте попасть на парад Победы в Москве — видео

Недавно ветерану исполнилось сто лет.
Стивен расстраивается, что его соотечественники мало знают о том времени, поэтому у себя в США он часто выступает перед детьми с рассказами о войне.
Американский ветеран с нетерпением ждет поездки в Москву на празднование 75-летия Победы.
Все желающие также могут отправить ему письма в рамках акции #ПочтаПобеды, приуроченной к годовщине Великой Победы.
Адрес для отправки: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Стивену Мельникоффу.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru