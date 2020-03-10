16:28 10 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Видео

Ветеран США о своей мечте попасть на парад Победы в Москве — видео

Получить короткую ссылку
57 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / RT на русском
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200310/13635308/Veteran-SShA-o-svoey-mechte-popast-na-Parad-pobedy-v-Moskve--video.html

Сержант Стивен Мельникофф - ветеран Второй мировой войны из США. Он участвовал в боях на Омаха-бич во время высадки в Нормандии и присутствовал на исторической встрече союзников на Эльбе.

Недавно ветерану исполнилось сто лет.

Стивен расстраивается, что его соотечественники мало знают о том времени, поэтому у себя в США он часто выступает перед детьми с рассказами о войне.

Американский ветеран с нетерпением ждет поездки в Москву на празднование 75-летия Победы.

Все желающие также могут отправить ему письма в рамках акции #ПочтаПобеды, приуроченной к годовщине Великой Победы.

Адрес для отправки: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Стивену Мельникоффу.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru

Теги:
США, ветеран, День Победы, победа



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске.
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
#ПочтаПобеды: ветеран встречи на Эльбе Стивен Мельникофф ждёт ваших писем
Ветеран США о своей мечте попасть на парад Победы в Москве — видео
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться