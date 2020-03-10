00:48 11 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Срочно:
Видео

Тайна "монгольского треугольника": почему в ЦА нет коронавируса — видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (191)
11510
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200310/13639990/Tayna-mongolskogo-treugolnika-pochemu-v-TsA-net-koronavirusa--video.html

В Ташкент прибыл известный врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов. Вместе с министром здравоохранения республики Алишером Шадмановым он провел подробную лекцию, переросшую в пресс-конференцию.

Специалист в доступной форме рассказал о природе коронавируса, а также отметил любопытную особенность.

"Мы вместе с коллегами из Узбекистана заметили такую особенность, что есть ряд стран, входящих в так называемый "монгольский треугольник", которые сейчас не охвачены коронавирусом. Мы долго думали о причинах — может, сухой воздух и особый климат, или исрык-трава, которую в странах ЦА издревле использовали для обеззараживания. Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом - ни в одной из стран ЦА случаев COVID-19 не выявлено, и, надеюсь, не появится", — заявил Фаворов.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отменят ли в Узбекистане Навруз из-за коронавируса — ответ Минздрава
Он отметил успешные действия узбекских властей и специалистов по профилактики распространения опасного вируса, но и указал на уязвимые сферы. В частности, специалист обратил внимание на недостаточное количество аппаратов искусственного дыхания, которые могут потребоваться в случае возникновения эпидемии и при появлении тяжело больных. В то же время Фаворов заметил, что только в Ташкенте есть 40 специальных изоляционных боксов, необходимых при госпитализации зараженных больных. Однако и такого внушительного количества может не хватить, если ситуация будет крайне сложно.

"Минздрав страны принимает все необходимые превентивные меры, и наши специалисты высоко оценивают уровень этой работы", — заключил эпидемиолог.

О рекомендациях Узбекистану и об обстановке с коронавирусом в регионе смотрите в нашем видео.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (191)
Теги:
Алишер Шадманов, Турция, Монголия, коронавирус, ЦА, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента
Монгольский треугольник, где нет коронавируса
Тайна "монгольского треугольника": почему в ЦА нет коронавируса — видео
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться