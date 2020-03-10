Тайна "монгольского треугольника": почему в ЦА нет коронавируса — видео

В Ташкент прибыл известный врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов. Вместе с министром здравоохранения республики Алишером Шадмановым он провел подробную лекцию, переросшую в пресс-конференцию.

Специалист в доступной форме рассказал о природе коронавируса, а также отметил любопытную особенность.

"Мы вместе с коллегами из Узбекистана заметили такую особенность, что есть ряд стран, входящих в так называемый "монгольский треугольник", которые сейчас не охвачены коронавирусом. Мы долго думали о причинах — может, сухой воздух и особый климат, или исрык-трава, которую в странах ЦА издревле использовали для обеззараживания. Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом - ни в одной из стран ЦА случаев COVID-19 не выявлено, и, надеюсь, не появится", — заявил Фаворов.

Он отметил успешные действия узбекских властей и специалистов по профилактики распространения опасного вируса, но и указал на уязвимые сферы. В частности, специалист обратил внимание на недостаточное количество аппаратов искусственного дыхания, которые могут потребоваться в случае возникновения эпидемии и при появлении тяжело больных. В то же время Фаворов заметил, что только в Ташкенте есть 40 специальных изоляционных боксов, необходимых при госпитализации зараженных больных. Однако и такого внушительного количества может не хватить, если ситуация будет крайне сложно.

"Минздрав страны принимает все необходимые превентивные меры, и наши специалисты высоко оценивают уровень этой работы", — заключил эпидемиолог.

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