Как не заразиться коронавирусом — наглядные советы для каждого

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.
В Узбекистане на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.
В видеоролике подробно рассказывают, как вирус COVID-19 распространяется, какие симптомы у этого заболевания и что делать, чтобы уберечься от него.
По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.
В Узбекистане на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.
Летчики дальней авиации ВКС России на двух стратегических ракетоносцах Ту-160 совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского морей и северной части Атлантического океана.
Премьер-министр РФ на встрече с представителями органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, заявил, что страна нуждается в ускоренном развитии технологий.
В Ташкенте прошла благотворительная акция Lady Run. В забеге приняли участие более 200 женщин. Собранные средства пойдут на лечение и поддержку онкобольных детей.
Из-за пандемии коронавируса НАТО решил отменить учения Cold Response, которые должны были пройти на севере Норвегии у российских границ с 12 по 18 марта.
Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Цифры увеличиваются. Подробности - в нашем материале.
Известно, что большинство граждан РФ, которые находились на карантине, проживают в Кыргызстане. Подробнее - в материале.
Вступившие в силу ограничения касаются передвижения людей, а не грузов, заверили в Государственном таможенном комитете.
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