Как не заразиться коронавирусом — наглядные советы для каждого

В видеоролике подробно рассказывают, как вирус COVID-19 распространяется, какие симптомы у этого заболевания и что делать, чтобы уберечься от него.

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.

В Узбекистане на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.