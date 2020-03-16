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Как не заразиться коронавирусом — наглядные советы для каждого

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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (240)
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YouTube / Slimību profilakses un kontroles centrs
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200316/13682428/Kak-ne-zarazitsya-koronavirusom--naglyadnye-sovety-dlya-kazhdogo.html

В видеоролике подробно рассказывают, как вирус COVID-19 распространяется, какие симптомы у этого заболевания и что делать, чтобы уберечься от него.

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч. 

В Узбекистане на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (240)
Теги:
Эпидемия, здоровье, коронавирус



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