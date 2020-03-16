17:30 16 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Видео

Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез

Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (186)
26020
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / РИА Новости
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200316/13684887/Video-uzbekskikh-diplomatov-k-75-letiyu-Pobedy-rastrogalo-rossiyan-do-slez.html

Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге подготовила к юбилею победы над фашизмом ролик. Сотрудники дипмиссии зачитали легендарное стихотворение Гафура Гуляма "Ты не сирота".

В Узбекистане, как и в большинстве стран бывшего СССР, готовятся встретить 75-летие Победы во Второй мировой войне. Представители дипломатического корпуса республики в Екатеринбурге подготовили трогательный видеоролик, который за несколько минут рассказывает о самой важной и героической странице в истории узбекского народа и всего Союза.

В основу видео легли стихи Гафура Гуляма "Ты не сирота", а также кадры военной хроники и эпизоды из одноименного фильма Шухрата Аббасова. 

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
© Sputnik /
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
В годы Великой Отечественной Узбекистан принял около полутора миллионов эвакуированных из оккупированных территорий Советского Союза. Несколько сотен тысяч сирот обрели на этой гостеприимной земле свой второй дом и новых родителей. Всем известный пример семьи кузнеца Шамахмудова, приютившего 15 детей, не единичный случай.

Подвигу таких людей и памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, посвящен этот ролик. Видео уже посмотрели более восьми тысяч человек.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (186)
Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, сироты, День Победы, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться