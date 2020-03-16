Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез

В Узбекистане, как и в большинстве стран бывшего СССР, готовятся встретить 75-летие Победы во Второй мировой войне. Представители дипломатического корпуса республики в Екатеринбурге подготовили трогательный видеоролик, который за несколько минут рассказывает о самой важной и героической странице в истории узбекского народа и всего Союза.
В основу видео легли стихи Гафура Гуляма "Ты не сирота", а также кадры военной хроники и эпизоды из одноименного фильма Шухрата Аббасова.
Подвигу таких людей и памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, посвящен этот ролик. Видео уже посмотрели более восьми тысяч человек.