Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез

Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге подготовила к юбилею победы над фашизмом ролик. Сотрудники дипмиссии зачитали легендарное стихотворение Гафура Гуляма "Ты не сирота".

В Узбекистане, как и в большинстве стран бывшего СССР, готовятся встретить 75-летие Победы во Второй мировой войне. Представители дипломатического корпуса республики в Екатеринбурге подготовили трогательный видеоролик, который за несколько минут рассказывает о самой важной и героической странице в истории узбекского народа и всего Союза.

В основу видео легли стихи Гафура Гуляма "Ты не сирота", а также кадры военной хроники и эпизоды из одноименного фильма Шухрата Аббасова.

В годы Великой Отечественной Узбекистан принял около полутора миллионов эвакуированных из оккупированных территорий Советского Союза. Несколько сотен тысяч сирот обрели на этой гостеприимной земле свой второй дом и новых родителей. Всем известный пример семьи кузнеца Шамахмудова, приютившего 15 детей, не единичный случай.

Подвигу таких людей и памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, посвящен этот ролик. Видео уже посмотрели более восьми тысяч человек.