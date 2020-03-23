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Это безрассудство: МВД огласил печальную статистику по COVID-19 — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Пресс-служба МВД Узбекистана
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200323/13736731/Eto-bezrassudstvo-MVD-oglasilo-pechalnuyu-statistiku-po-COVID-19--video.html

В Узбекистане ужесточаются карантинные меры, чтобы не допустить распространения опасного коронавируса. Правоохранители призывают граждан строго соблюдать правила карантина, чтобы не подвергать близких и окружающих опасности.

Министерство внутренних дел озвучило печальную статистику по росту числа инфицированных. Из-за несознательного поведения отдельных граждан несколько человек заразились COVID-19: в частности, 16 человек подхватили вирус только от одного больного.

С момента выявления первых случаев в Узбекистане было обследовано свыше 830 тысяч человек, прилетевших в республику из других стран. Порядка 19,5 тысячи — из государств с неблагополучной эпидемобстановкой. Они были помещены в профилактический карантин, из них 12,7 тысячи человек еще остаются под медицинским наблюдением. При этом чуть более 5,3 тысячи узбекистанцев сейчас на домашнем карантине.

Пресс-служба Минтранса
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Правоохранительные органы предупреждают жителей страны о необходимости неукоснительно соблюдать правила самоизоляции и следовать четким указаниям медиков и инспекторов по профилактике. За последнее время 7 граждан, нарушивших карантин, были привлечены к ответственности: трое к уголовной, четверо — к административной.

Подробную статистику по числу людей, находящихся на карантине в разных регионах Узбекистана, смотрите в видеообращении сотрудников МВД.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Карантин, МВД Узбекистана, коронавирус, Узбекистан



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