Это безрассудство: МВД огласил печальную статистику по COVID-19 — видео

Министерство внутренних дел озвучило печальную статистику по росту числа инфицированных. Из-за несознательного поведения отдельных граждан несколько человек заразились COVID-19: в частности, 16 человек подхватили вирус только от одного больного.
С момента выявления первых случаев в Узбекистане было обследовано свыше 830 тысяч человек, прилетевших в республику из других стран. Порядка 19,5 тысячи — из государств с неблагополучной эпидемобстановкой. Они были помещены в профилактический карантин, из них 12,7 тысячи человек еще остаются под медицинским наблюдением. При этом чуть более 5,3 тысячи узбекистанцев сейчас на домашнем карантине.
Подробную статистику по числу людей, находящихся на карантине в разных регионах Узбекистана, смотрите в видеообращении сотрудников МВД.