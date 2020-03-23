Как самому сделать защитную маску — наглядное видео

На кадрах сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана показывают, из каких подручных средств можно изготовить медицинскую маску.
Что для этого нужно: марля и вата.
Раскладываем кусок марли размером 90 на 50 сантиметров. Затем на середину кладем ровный слой ваты размером 20 на 20 сантиметров, толщиной один-два сантиметра.
После этого загибаем марлю с обеих сторон по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся концы марли разрезаем примерно на 25-30 сантиметров.
Готовая повязка будет закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Зафиксировать маску следует при помощи завязок: нижние концы повязки следует завязать на темени, верхние — на затылке.