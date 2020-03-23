Как самому сделать защитную маску — наглядное видео

В аптеках закончились медицинские маски? В Сети появилась пошаговая инструкция, как сделать простое, но надежное средство защиты.

На кадрах сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана показывают, из каких подручных средств можно изготовить медицинскую маску.

Что для этого нужно: марля и вата.

Раскладываем кусок марли размером 90 на 50 сантиметров. Затем на середину кладем ровный слой ваты размером 20 на 20 сантиметров, толщиной один-два сантиметра.

После этого загибаем марлю с обеих сторон по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся концы марли разрезаем примерно на 25-30 сантиметров.

Готовая повязка будет закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Зафиксировать маску следует при помощи завязок: нижние концы повязки следует завязать на темени, верхние — на затылке.