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Как самому сделать защитную маску — наглядное видео

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (276)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200323/13739198/Kak-samomu-sdelat-zaschitnuyu-masku--naglyadnoe-video.html

В аптеках закончились медицинские маски? В Сети появилась пошаговая инструкция, как сделать простое, но надежное средство защиты.

На кадрах сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана показывают, из каких подручных средств можно изготовить медицинскую маску.

YouTube / Slimību profilakses un kontroles centrs
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Что для этого нужно: марля и вата.

Раскладываем кусок марли размером 90 на 50 сантиметров. Затем на середину кладем ровный слой ваты размером 20 на 20 сантиметров, толщиной один-два сантиметра.

После этого загибаем марлю с обеих сторон по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся концы марли разрезаем примерно на 25-30 сантиметров.

Готовая повязка будет закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Зафиксировать маску следует при помощи завязок: нижние концы повязки следует завязать на темени, верхние — на затылке.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (276)
Теги:
здоровье, Эпидемия, коронавирус



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