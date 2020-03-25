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Посторонним въезд воспрещен: как Ташкент противостоит COVID-19 — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200325/13766024/Postoronnim-vezd-vospreschen-kak-Tashkent-protivostoit-COVID-19--video.html

В столице Узбекистана с 24 марта действует режим карантина. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд в город ограничены.

На пунктах пропуска дежурят сотрудники правоохранительных органов и специалисты санитарно-эпидемиологических служб. В город могут проехать только те, кто имеют местную регистрацию, а также нуждающиеся в экстренной медпомощи. Запрет также не распространяется на важные грузоперевозки.

Санитарная обработка машин в Узбекистане
МВД Узбекистана
Ташкент полностью закрывается
Работающие в столице жители Ташкентской области могут пересечь КПП пешком и уже в городе взять такси до места назначения. Аналогичный порядок действует для тех, кто хочет покинуть столицу.

Все въезжающие в город транспортные средства обрабатываются дезинфицирующим составом. Автомобили из области, не имеющие права въезда в Ташкент, разворачивают перед КПП.

В связи со сложной ситуацией водители и пассажиры относятся к таким мерам с пониманием, ведь здоровье гораздо важнее временных неудобств.

Ташкент без людей и машин: как выглядит столиц в карантин — видео >>>

По последним данным, в республике выявлено 56 случаев заражения коронавирусом.

Как работает пункт пропуска "Рахат", смотрите в видео Sputnik Узбекистан.




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