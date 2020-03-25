Посторонним въезд воспрещен: как Ташкент противостоит COVID-19 — видео

На пунктах пропуска дежурят сотрудники правоохранительных органов и специалисты санитарно-эпидемиологических служб. В город могут проехать только те, кто имеют местную регистрацию, а также нуждающиеся в экстренной медпомощи. Запрет также не распространяется на важные грузоперевозки.
Все въезжающие в город транспортные средства обрабатываются дезинфицирующим составом. Автомобили из области, не имеющие права въезда в Ташкент, разворачивают перед КПП.
В связи со сложной ситуацией водители и пассажиры относятся к таким мерам с пониманием, ведь здоровье гораздо важнее временных неудобств.
Ташкент без людей и машин: как выглядит столиц в карантин — видео >>>
По последним данным, в республике выявлено 56 случаев заражения коронавирусом.
Как работает пункт пропуска "Рахат", смотрите в видео Sputnik Узбекистан.