Российские летчики продемонстрировали сверхманевренность Су-57

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Летчики ВКС России провели тренировки на истребителях пятого поколения Су-57. Пилоты успешно отработали различные задачи на всех режимах полета, в том числе предельные режимы высот, перегрузок и скоростей.
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В столице Узбекистана с 24 марта действует режим карантина. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд в город ограничены.
По всему миру сейчас проходит акция в поддержку врачей, которые каждый день борются с пандемией вируса COVID-19.
Президент Российской Федерации обратится к гражданам страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. По данным на 25 марта, в России вирусом COVID-19 заражено 658 человек.
Президент России Владимир Путин посетил клинику в Коммунарке, где лежат коронавирусом пациенты. Смотрите видео!
Заразились жена, двое детей и невестка вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (умры) инфицированного больного. Сейчас все они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.
Согласно данным он умер на 87 году жизни, после продолжительной болезни. Подробности - в нашем материале.
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