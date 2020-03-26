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Российские летчики продемонстрировали сверхманевренность Су-57

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200326/13769193/Rossiyskie-letchiki-prodemonstrirovali-sverkhmanevrennost-Su-57.html

Летчики ВКС России провели тренировки на истребителях пятого поколения Су-57. Пилоты успешно отработали различные задачи на всех режимах полета, в том числе предельные режимы высот, перегрузок и скоростей.

Уникальные кадры смотрите в видео!

Теги:
Истребитель, Минобороны РФ, Россия



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