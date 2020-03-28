От всего сердца: узбекистанцы поблагодарили борцов с COVID-19 — видео

В республике 27 марта прошел флешмоб в поддержку всех тех, кто с редкими перерывами на еду и сон борется за победу над коронавирусной инфекцией.

Узбекистанцы в 22.00 вышли на балконы или открыли окна для того, чтобы поаплодировать врачам, сотрудникам МВД и военным — тем, кому приходится тяжелее всего.

В стране сейчас действует режим карантина. Гражданам разрешено покидать свои дома только чтобы купить еду или лекарства. Причем выходить на улицу можно только в защитных масках. За несоблюдение правил грозит ответственность вплоть до уголовной.

По данным на утро 28 марта, в стране зафиксированы 104 случая заражения COVID-19. Два пациента — мужчина и женщина — скончались.

В мире инфицированы уже свыше 509 тысяч человек, умерли более 23 тысяч пациентов.