Напарник вместо штанги: как звезды спорта тренируются в карантин — видео

В Узбекистане продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. В стране введены жесткие ограничения по передвижению: людям запрещено без острой необходимости выходить из дома, поездки на личном авто также запрещены.
Как известно, движение - это жизнь, а спортсмены должны стать примером для всех остальных граждан, чтобы заняться зарядкой.
С такой волей к победе никакой коронавирус не страшен. Главное - соблюдать правила карантина, быть в тонусе и сохранять бодрость духа.
Физкультпривет от узбекских чемпионов смотрите на видео Sputnik Узбекистан.