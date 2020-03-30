Напарник вместо штанги: как звезды спорта тренируются в карантин — видео

В период всеобщей самоизоляции спортсменам необходимо поддерживать себя в форме, поэтому даже вне зала и стадиона они продолжают тренировки прямо у себя дома или во дворе.

В Узбекистане продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. В стране введены жесткие ограничения по передвижению: людям запрещено без острой необходимости выходить из дома, поездки на личном авто также запрещены.

Но атлеты не оставляют тренировок даже в такое непростое время. Министерство спорта республики запустило флэшмоб: спортсмены поделились своими видео из дома, где они не теряют времени даром, сидя на карантине. Кто-то занимается на тренажере, иным достаточно только эспандера или скакалки.

Как известно, движение - это жизнь, а спортсмены должны стать примером для всех остальных граждан, чтобы заняться зарядкой.

С такой волей к победе никакой коронавирус не страшен. Главное - соблюдать правила карантина, быть в тонусе и сохранять бодрость духа.

Физкультпривет от узбекских чемпионов смотрите на видео Sputnik Узбекистан.