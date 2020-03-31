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В борьбе с убийцей-невидимкой: патрульные Ташкента против COVID-19 — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (228)
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Видео предоставлено пресс-службой ГУВД Ташкента
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200331/13814377/V-borbe-s-ubiytsey-nevidimkoy-patrulnye-Tashkenta-protiv-COVID-19--video.html

В Ташкенте наиболее сложная ситуация с количеством заболевших коронавирусом. Для недопущения распространения опасной инфекции город живет в режиме карантина. За порядком следят тысячи сотрудников внутренних дел, помогая горожанам пережить эпидемию.

Столица Узбекистана закрыта на карантин. Жителям запрещено пользоваться личным автотранспортом и покидать дома без крайней необходимости. Выходить на улицу можно только в защитных масках исключительно в магазин или в аптеку.

Жесткие меры самоизоляции введены для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако не все добровольно готовы выполнять предписания властей - только за сутки 30 марта выявлен 471 нарушитель режима, причем трое самовольно покинули места обязательного карантина.

В городе несут службу врачи, санитарно-эпидемиологические работники и обеспечивающие жизнедеятельность города организации. Правоохранителям не только приходится отлавливать "прогульщиков", но и вести разъяснительную работу среди населения, объясняя, почему важно в это время оставаться дома.
Проверка правоохранительными органами соблюдения карантинных требований
ГУВД г. Ташкента
Ташкентцы продолжают беспечно относиться к карантину - ГУВД

Также сотрудники ГУВД вместе с волонтерами помогают развозить продукты и товары первой необходимости одиноким и пожилым горожанам.

Поддержите их в это непростое время — останьтесь дома ради себя и своих близких.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (228)
Теги:
помощь, штраф, Карантин, коронавирус, ГУВД Ташкента, Ташкент



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