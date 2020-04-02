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Россия отправила США гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200402/13828693/Rossiya-otpravila-SShA-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-borby-s-COVID-19--video.html

Предложение отправить гумпомощь в США президент России Владимир Путин озвучил в телефонном разговоре со своим коллегой Дональдом Трампом 30 марта.

На борту самолета Минобороны РФ, вылетевшего с аэродрома "Чкаловский", находится необходимое медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты, которых сейчас очень не хватает.

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На сегодня Штаты остаются на первом месте по числу заболевших. По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в стране превысило 215 тысяч человек.  

Жертвами пандемии стали более 5,1 тысячи американцев. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке — 1 374.

Ранее Трамп заявил, что  США ожидают тяжелые две недели борьбы с пандемией. По его словам, согласно лучшему сценарию, жертвами коронавируса предположительно станут 200 тысяч американцев. 

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек - это значит, мы хорошо поработали", — заявил он.

Худший же вариант подразумевает, что от инфекции скончаются 2,2 миллиона граждан США. По мнению Трампа, пик смертности пройдет через две недели, а начать свое восстановление страна сможет уже с 1 июня. 

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 823 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончались.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (338)
Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Россия, США



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