Россия отправила США гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 — видео

Предложение отправить гумпомощь в США президент России Владимир Путин озвучил в телефонном разговоре со своим коллегой Дональдом Трампом 30 марта.

На борту самолета Минобороны РФ, вылетевшего с аэродрома "Чкаловский", находится необходимое медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты, которых сейчас очень не хватает.

На сегодня Штаты остаются на первом месте по числу заболевших. По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в стране превысило 215 тысяч человек.

Жертвами пандемии стали более 5,1 тысячи американцев. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке — 1 374.

Ранее Трамп заявил, что США ожидают тяжелые две недели борьбы с пандемией. По его словам, согласно лучшему сценарию, жертвами коронавируса предположительно станут 200 тысяч американцев.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек - это значит, мы хорошо поработали", — заявил он.

Худший же вариант подразумевает, что от инфекции скончаются 2,2 миллиона граждан США. По мнению Трампа, пик смертности пройдет через две недели, а начать свое восстановление страна сможет уже с 1 июня.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 823 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончались.