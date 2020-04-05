Оркестр МВД Узбекистана сыграл в поддержку всех, кто борется с COVID-19

В это непростое время музыка становится объединяющей силой между гражданами, вынужденными сидеть дома на карантине.

Сотрудники Отдельного образцово-показательного оркестра МВД, находясь дома на карантине, представили музыкальную композицию в честь отважных сотрудников внутренних дел и медицинских работников, а также других самоотверженных граждан Узбекистана, которые проявляют мужество в сегодняшней борьбе с пандемией.

Музыканты исполнили знаменитую мелодию из советского фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Композитор — Эдуард Артемьев.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!