18:13 05 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Оркестр МВД Узбекистана сыграл в поддержку всех, кто борется с COVID-19

Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
344 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Ички ишлар вазирлиги
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200405/13854404/Orkestr-MVD-Uzbekistana-sygral-v-podderzhku-vsekh-kto-boretsya-s-COVID-19.html

В это непростое время музыка становится объединяющей силой между гражданами, вынужденными сидеть дома на карантине.

Сотрудники Отдельного образцово-показательного оркестра МВД, находясь дома на карантине, представили музыкальную композицию в честь отважных сотрудников внутренних дел и медицинских работников, а также других самоотверженных граждан Узбекистана, которые проявляют мужество в сегодняшней борьбе с пандемией.

Мир на карантине: как города живут в условиях пандемии коронавируса
video : Sputnik / RUPTLY
Пустые улицы и вой сирен: как коронавирус изменил города СНГ — видео

Музыканты исполнили знаменитую мелодию из советского фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Композитор — Эдуард Артемьев.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
Теги:
коронавирус, музыка, оркестр, МВД Узбекистана



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любовь сильнее карантина и COVID-19 — фото влюбленных пар со всего мира
Ограничения на движение велосипедов в Ташкенте из-за карантина
Недолго буду гнать велосипед: новые ограничения на передвижение по Ташкенту
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться