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Повод задуматься — министр культуры Узбекистана посвятил песню COVID-19

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200405/13855347/Muzyka-protiv-pandemii--ministr-kultury-Uzbekistana-posvyatil-pesnyu-COVID-19.html

Преодолеть пандемию можно только совместными усилиями — именно так решили власти Узбекистана, принимая кардинальные меры в борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, что борьба ведется на всех уровнях и подключились к ней абсолютно все ведомства. Важно не только активно помогать населению республики пережить непростые времена, но и активно информировать граждан о важности соблюдать все предписанные правила на время карантина.

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Оркестр МВД Узбекистана сыграл в поддержку всех, кто борется с COVID-19

Эту задачу взяло на себя в том числе Министерство культуры. Так, глава ведомства  Озодбек Назарбеков выпустил песню, посвященную COVID-19.

Видеоролик тут же стал вирусным и за несколько часов набрал более 2 тысяч просмотров.

Напомним: по последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
Теги:
песня, Озодбек Назарбеков, Министерство культуры Узбекистана, коронавирус



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