Повод задуматься — министр культуры Узбекистана посвятил песню COVID-19

Преодолеть пандемию можно только совместными усилиями — именно так решили власти Узбекистана, принимая кардинальные меры в борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, что борьба ведется на всех уровнях и подключились к ней абсолютно все ведомства. Важно не только активно помогать населению республики пережить непростые времена, но и активно информировать граждан о важности соблюдать все предписанные правила на время карантина.

Эту задачу взяло на себя в том числе Министерство культуры. Так, глава ведомства Озодбек Назарбеков выпустил песню, посвященную COVID-19.

Видеоролик тут же стал вирусным и за несколько часов набрал более 2 тысяч просмотров.

Напомним: по последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!