Недолго буду гнать велосипед: новые ограничения на передвижение по Ташкенту

На обезлюдевших улицах и полупустых дорогах появились лихачи, гоняющие по всем полосам магистралей. Местные власти опровергали информацию о запрете на передвижение по городу двухколесным транспортом, но неутешительная статистика последних дней вынуждает принимать более жесткие меры.
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео >>
По данным Минздрава, на 5 апреля в Узбекистане зарегистрировано 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое пациентов скончались, 30 человек уже выписаны из больниц.
О последних "вольных деньках" для ташкентских велосипедистов, смотрите в нашем видео.