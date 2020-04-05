Недолго буду гнать велосипед: новые ограничения на передвижение по Ташкенту

После того, как в столице Узбекистана и областных городах запретили ездить на личном авто без специального стикера, многие горожане пересели на велосипеды.

На обезлюдевших улицах и полупустых дорогах появились лихачи, гоняющие по всем полосам магистралей. Местные власти опровергали информацию о запрете на передвижение по городу двухколесным транспортом, но неутешительная статистика последних дней вынуждает принимать более жесткие меры.

Так, с 6 апреля по всей республике вводится общий режим самоизоляции, который раньше касался лишь пожилых граждан. Выезжать из дому теперь нельзя не только на авто, но и на мотоцикле, скутере или велобайке. Исключения все те же - только на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. И, разумеется, обязательно при этом быть в защитной маске.

Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео >>

По данным Минздрава, на 5 апреля в Узбекистане зарегистрировано 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое пациентов скончались, 30 человек уже выписаны из больниц.

О последних "вольных деньках" для ташкентских велосипедистов, смотрите в нашем видео.