Российские врачи готовятся принять пациентов в полевом госпитале в Италии

Всего в учреждении будут оказывать помощь больным коронавирусом более 200 российских и итальянских специалистов. Госпиталь рассчитан на 142 пациента.

Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов Воздушно-космических сил России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.

Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

На данный момент, Италия занимает одно из первых мест в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, в стране скончались уже 14 681 человек, число случаев заболевания достигло 119 827.

По всему миру выявлено более одного миллиона больных COVID-19, жертвами пандемии стали свыше 56 тысяч человек.