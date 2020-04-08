Как специалисты из России помогают Италии бороться с пандемией — видео

Российские военные специалисты находятся на Апеннинском полуострове для оказания помощи в борьбе с COVID-19 уже больше двух недель.

За это время РФ доставила в Италию 15 самолетов с медицинским персоналом, оборудованием, спецтехникой, медикаментами и средствами защиты.

В Бергамо, на севере страны - в регионе, наиболее пострадавшем от коронавируса, российские военные совместно со своими итальянскими коллегами возвели и оборудовали полевой госпиталь, который уже принял первых пациентов. Специалисты РХБЗ провели масштабную дезинфекцию в городе.

В то же время некоторые западные СМИ раскритиковали российскую помощь, назвав ее малоэффективной. Но лучше всего о реальной ситуации говорят результаты, которых смогли добиться российские военные медики в борьбе с инфекцией.

Сегодня Италия занимает одно из первых мест в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, в стране скончалось уже свыше 16,5 тысячи человек, число случаев заболевания превысило 132 тысячи.

По всему миру выявлено более 1,4 миллиона больных COVID-19, жертвами пандемии стали свыше 78 тысяч человек.