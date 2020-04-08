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Как отреагировали в РФ на указ Трампа о присвоении Луны и зачем ему это нужно

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Ruptly / NASA / РИА НОВОСТИ / Иван Тимошенко / Павел Швец / КЦ "Южный" / whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий за американцами право на добычу ресурсов в космосе. Документ подразумевает коммерческое освоение Штатами ресурсов на Луне, Марсе и других небесных телах.

В Роскосмосе решение Трампа назвали агрессивной попыткой захватить другие планеты и напомнили: в истории уже были примеры того, что происходит, когда одна страна начинает захватывать территории в своих интересах.

Последняя за десятилетие голубая Луна над Москвой
© Ruptly .
Трамп присвоил Луну: президент США подписал новый указ

С критикой также выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки приватизации космоса неприемлемы.

Между тем многие эксперты считают: указ Трампа носит исключительно пропагандистский характер, призванный убедить американцев проголосовать за него на предстоящих президентских выборах. По их словам, пандемия коронавируса и крах экономики, которые пришлись на период президентства Трампа, вряд ли пошли на пользу его рейтингу, поэтому необходимо прибегать к другим методам.

Однако недооценивать колониальные планы США в космосе не следует.

Подробности — в видеосюжете.

Теги:
США, Дональд Трамп, Луна



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