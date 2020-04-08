Как отреагировали в РФ на указ Трампа о присвоении Луны и зачем ему это нужно

В Роскосмосе решение Трампа назвали агрессивной попыткой захватить другие планеты и напомнили: в истории уже были примеры того, что происходит, когда одна страна начинает захватывать территории в своих интересах.
С критикой также выступили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки приватизации космоса неприемлемы.
Между тем многие эксперты считают: указ Трампа носит исключительно пропагандистский характер, призванный убедить американцев проголосовать за него на предстоящих президентских выборах. По их словам, пандемия коронавируса и крах экономики, которые пришлись на период президентства Трампа, вряд ли пошли на пользу его рейтингу, поэтому необходимо прибегать к другим методам.
Однако недооценивать колониальные планы США в космосе не следует.
Подробности — в видеосюжете.