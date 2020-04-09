Как волонтеры помогают в борьбе с COVID-19 на территории стран СНГ – видео

Свой неоценимый вклад вносят все: власти и различные ведомства, разрабатывающие меры по противодействию распространения вируса на территории стран; врачи и представители других профессий, продолжающие работать и бороться за жизнь каждого.
Помощь также пришла со стороны бизнесменов и различных организаций, которые переводят огромные суммы на борьбу с коронавирусом и помощь пострадавшим от пандемии.
Однако все это было бы бессмысленным, если бы не было инициативных граждан, которые стараются помочь своим соотечественникам, чем могут: кто-то на время карантина вызвался покупать и приносить еду и медикаменты старикам и нуждающимся, кто-то решил подбодрить врачей и дарит им цветы.
Доброта, взаимовыручка и сплоченность – вот, что поможет пережить пандемию.
О том, как активисты и добровольцы работают на постсоветском пространстве, – рассказываем в нашем видео!