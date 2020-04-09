Как волонтеры помогают в борьбе с COVID-19 на территории стран СНГ – видео

Мир сплотился перед угрозой коронавируса. Число заразившихся COVID-19 уже больше 1,4 миллиона человек.

Свой неоценимый вклад вносят все: власти и различные ведомства, разрабатывающие меры по противодействию распространения вируса на территории стран; врачи и представители других профессий, продолжающие работать и бороться за жизнь каждого.

Помощь также пришла со стороны бизнесменов и различных организаций, которые переводят огромные суммы на борьбу с коронавирусом и помощь пострадавшим от пандемии.

Однако все это было бы бессмысленным, если бы не было инициативных граждан, которые стараются помочь своим соотечественникам, чем могут: кто-то на время карантина вызвался покупать и приносить еду и медикаменты старикам и нуждающимся, кто-то решил подбодрить врачей и дарит им цветы.

Доброта, взаимовыручка и сплоченность – вот, что поможет пережить пандемию.

О том, как активисты и добровольцы работают на постсоветском пространстве, – рассказываем в нашем видео!