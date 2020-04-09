В России на одном из полей появились слова благодарности медикам — видео

Общая площадь граффити составила 30 квадратных метров, а на сам рисунок ушло 35 литров краски.
По последним данным, в России зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19, 76 скончались, 698 человек выздоровели.
В Узбекистане, между тем, выявлено 582 случая инфицирования, трое граждан скончались, 30 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.
Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, жертвами пандемии около 88 тысяч человек, свыше 330 тысяч — вылечились.