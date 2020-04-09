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В России на одном из полей появились слова благодарности медикам — видео

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (367)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200409/13886631/V-Rossii-na-odnom-iz-poley-napisali-slova-blagodarnosti-medikam--video.html

В Подмосковье на поле появилось огромное сердце с надписью "Спасибо врачам". Таким необычным способом братья-художники Максим и Илья Демченко решили поблагодарить медиков за их самоотверженность в борьбе с пандемией.

Общая площадь граффити составила 30 квадратных метров, а на сам рисунок ушло 35 литров краски.

По последним данным, в России зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19, 76 скончались, 698 человек выздоровели.

В Узбекистане, между тем, выявлено 582 случая инфицирования, трое граждан скончались, 30 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, жертвами пандемии около 88 тысяч человек, свыше 330 тысяч — вылечились.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (367)
Теги:
коронавирус, Россия, благодарность, врачи, Подмосковье



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