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Как "Грады" работают в связке с беспилотниками - эффектное видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200410/13890387/Kak-Gradi-rabotaut-s-bespilotnikami-video.html

Новейшие средства разведки обеспечили расчетам РСЗО мгновенные точные координаты, что позволило нанести удары по целям на удалении от 15 до 25 километров. Смотрите видео!

В российской армии прошли первые учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" с использованием расчетов, полученных от беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Орлан-10" и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец".

Группа разведки в связке с беспилотной авиацией выявила скопление крупных сил и командные пункты условного противника. Новейшие средства разведки обеспечили расчетам РСЗО мгновенные точные координаты, что позволило нанести удары по целям на удалении от 15 до 25 километров.

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Российский многофункциональный беспилотник "Орлан-10" не несет вооружения и используется для наблюдения, но может использоваться в качестве системы управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени.

Комплекс "Стрелец" представляет собой носимый комплект оборудования, включающий в себя компьютеры и ряд приборов, позволяющие наводить на цели авиацию и артиллерию.

Смотрите видео!

Теги:
Беспилотник, военные учения, военные, видеоролик, Видео



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