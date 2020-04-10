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Как животные зоопарка в Грузии скучают без людей - видео

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© Sputnik . Vladimir Umikashvili / Natia Kvartskhava
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200410/13897604/Kak-zhivotnie-zooparka-v-Gruzii-skuchaut-bez-ludei-video.html

Несмотря на ситуацаю, в зверинце даже есть пополнение: родились верблюжонок, пони и детеныш гривистого барана. 

В одном из самых любимых мест жителей и гостей Тбилиси сейчас никого нет.

По словам директора, животные скучают без гостей, ведь для них это тоже своеобразное развлечение.

"Персонал зоопарка не прекращал работу, поэтому у нас забот хватает. Рабочие дни поделили так, чтоб сотрудники ходили на работу раз в два дня. Так, ежедневно в зоопарке находится до 30 человек. Исходя из того что территория зверинца достаточно большая, сотрудники спокойно могут придерживаться необходимой дистанции, хоть в один, хоть в два и больше метра", - сказал директор.

Несмотря на сложность ситуации, животные не перестают жить в своем привычном ритме. В зоопарке даже есть пополнение: родились верблюжонок, пони и детеныш гривистого барана. 

Теги:
Карантин, Тбилиси, Грузия, Грузия, Зоопарк, животные, Животные, видеоролик, Видео



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