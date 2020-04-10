Как животные зоопарка в Грузии скучают без людей - видео

Несмотря на ситуацаю, в зверинце даже есть пополнение: родились верблюжонок, пони и детеныш гривистого барана.

В одном из самых любимых мест жителей и гостей Тбилиси сейчас никого нет.

По словам директора, животные скучают без гостей, ведь для них это тоже своеобразное развлечение.

"Персонал зоопарка не прекращал работу, поэтому у нас забот хватает. Рабочие дни поделили так, чтоб сотрудники ходили на работу раз в два дня. Так, ежедневно в зоопарке находится до 30 человек. Исходя из того что территория зверинца достаточно большая, сотрудники спокойно могут придерживаться необходимой дистанции, хоть в один, хоть в два и больше метра", - сказал директор.

Несмотря на сложность ситуации, животные не перестают жить в своем привычном ритме. В зоопарке даже есть пополнение: родились верблюжонок, пони и детеныш гривистого барана.