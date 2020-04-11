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В магазин по одному и под запись: как в махаллях борются с COVID-19 – видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200411/13905464/V-magazin-po-odnomu-i-pod-zapis-kak-v-makhallyakh-boryutsya-s-COVID-19--video.html

В Ташкенте развернуты 61 стационарный и 514 махаллинских карантинных постов, которые контролируют соблюдение режима самоизоляции.

Посты в городе, к примеру, проверяют все транспортные средства на наличие разрешительного стикера и других необходимых для перемещения по городу документов. Грузовики, фургоны и микроавтобусы досматриваются. Перевозить пассажиров, если это не сотрудники работающих предприятий, категорически запрещено. Всем водителям и пассажирам в обязательном порядке измеряют температуру.

Корреспондент Sputnik Узбекистан вместе с сотрудниками РОВД Алмазарского района столицы проехал по жилым кварталам, чтобы посмотреть. как организована работа на местах по недопущению распространения коронавируса.

В каждой махалле столицы развернуты смешанные санитарные посты, состоящие из председателей махаллей, инспекторов профилактики и местных активистов. Они информируют жителей о порядке пребывания на улице, следят за порядком и соблюдением введенного режима.

Работа правоохранительных органов в режиме карантина
Видео предоставлено пресс-службой ГУВД Ташкента
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В отдельных махаллях правила ужесточены в целях профилактики распространения коронавируса. К примеру, за продуктами или в аптеку от каждой семьи может выходить только один человек и не более одного раза в день. Все передвижения фиксируются в специальных тетрадях, где указаны ФИО гражданина, его адрес и цель выхода из дома.

Такие ограничения будут применяться избирательно в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном районе.

Как работают постовые в условиях эпидемии, какие рекомендации дают местным жителям, смотрите в нашем видео.

Теги:
махалля, ГУВД Ташкента, коронавирус, Карантин, Ташкент



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