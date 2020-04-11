В магазин по одному и под запись: как в махаллях борются с COVID-19 – видео

Посты в городе, к примеру, проверяют все транспортные средства на наличие разрешительного стикера и других необходимых для перемещения по городу документов. Грузовики, фургоны и микроавтобусы досматриваются. Перевозить пассажиров, если это не сотрудники работающих предприятий, категорически запрещено. Всем водителям и пассажирам в обязательном порядке измеряют температуру.

Корреспондент Sputnik Узбекистан вместе с сотрудниками РОВД Алмазарского района столицы проехал по жилым кварталам, чтобы посмотреть. как организована работа на местах по недопущению распространения коронавируса.

В каждой махалле столицы развернуты смешанные санитарные посты, состоящие из председателей махаллей, инспекторов профилактики и местных активистов. Они информируют жителей о порядке пребывания на улице, следят за порядком и соблюдением введенного режима.

В отдельных махаллях правила ужесточены в целях профилактики распространения коронавируса. К примеру, за продуктами или в аптеку от каждой семьи может выходить только один человек и не более одного раза в день. Все передвижения фиксируются в специальных тетрадях, где указаны ФИО гражданина, его адрес и цель выхода из дома.

Такие ограничения будут применяться избирательно в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном районе.

Как работают постовые в условиях эпидемии, какие рекомендации дают местным жителям, смотрите в нашем видео.