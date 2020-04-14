Условный противник при безусловной противовирусной защите: военные учения в Таджикистане

Из-за распространения коронавирусной инфекции, учения проходили при соблюдении всех мер защиты от COVID-19.

Российские силы противовоздушной обороны отбили учебную атаку на объекты коллективной безопасности в Таджикистане. На полигоне "Луяр" расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300ПС сбили более 15 крылатых ракет условного противника.

Также военные отработали скорость перезарядки ракетных систем и отразили нападение диверсионных групп на позиции ПВО.

Из-за распространения коронавирусной инфекции, учения проходили при соблюдении всех мер защиты от COVID-19. Весь личный состав российских Вооруженных сил, участвовавший в маневрах, использовал дополнительные меры предосторожности.